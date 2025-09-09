Відома українська співачка заявила про участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026"

SOWA

Українська артистка SOWA офіційно підтвердила, що цього року подає заявку на Нацвідбір "Євробачення-2026".

В ексклюзивному коментарі для "ЖВЛ представляє" співачка розповіла, що зараз переживає масштабні творчі зміни — від оновленої команди та нового музичного стилю до зовнішніх трансформацій, які зовсім скоро зможуть побачити її шанувальники. Цікаво, що раніше артистка вже подавалася на відбір, але отримувала відмови. Тож цього разу SOWA налаштована ще рішучіше.

"Цьогоріч я планую подати свою заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення". У мене вже був досвід, коли я двічі потрапляла до лонглистів. Цього разу я буду робити все можливе, аби стати ще раз частиною такого дійства. Зараз відбуваються глобальні зміни у моїй творчості, від появи нових людей —до змін в музичному стилі та навіть зовнішніх, за якими ви скоро зможете спостерігати", — підкреслила SOWA.

До речі, нещодавно артистка презентувала свій новий трек "Джульєта". За її словами, він і став початком нового етапу в кар’єрі. Водночас SOWA наголосила: ця пісня не є показником того, якою може бути її конкурсна робота.

"Джульєта” — це продовження мого експерименту з поп-музикою. Але я готую щось абсолютно нове, аби здивувати слухачів. "Євробачення" — це неймовірне дійство, до якого особливо цього року хочеться бути причетною", — зазначила артистка.

Нагадаємо, продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення-2026" стала Джамала. Нещодавно її колега Тіна Кароль прокоментувала новину.