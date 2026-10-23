Відома українська співачка заінтригувала непростою історією кохання: "Лишаюсь, коли треба йти"

ROXOLANA / © Пресслужба Roxolana

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Українська співачка ROXOLANA заглибилася в тему, Чому ми повертаємося туди, звідки колись хотіли втекти, і продовжуємо вірити, що все зміниться, та показала історію про почуття, які змушують людину раз у раз наступати на ті самі граблі.

Саме ці суперечності стали основою нового треку артистки — «Хто любов цю вигадав?». Його ідея виникла ще кілька років тому, однак пісня чекала на свій час. І тепер ROXOLANA перетворила особисті роздуми на історію, у якій багато хто може впізнати себе. Ба більше, за легким танцювальним звучанням композиції ховається зовсім не безтурботний сенс.

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«Мені завжди було цікаво, чому ми називаємо одним словом настільки різні почуття. Для когось кохання — це коли тихо, спокійно і надійно. А для когось — коли тебе постійно штормить, але ти чомусь переконаний, що саме це і є справжня любов. То хто її вигадав — грішні чи святі? І чи є взагалі хтось, хто може пояснити, яким має бути кохання? Мені здається, кожен із нас має свою відповідь. І часом вона змінюється разом із нами», — ділиться ROXOLANA.

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ROXOLANA / © Пресслужба Roxolana

У новому релізі співачка зробила ставку на контраст: замість меланхолійної балади про розбите серце — легкий сучасний поп із теплими інтонаціями та латиноамериканськими мотивами. Композиція звучить так, що під неї хочеться танцювати, хоча її слова змушують замислитися над власними почуттями. Саме такого ефекту й прагнула артистка: дати слухачам можливість бодай на кілька хвилин відкласти тривоги й просто насолодитися музикою.

«Ця пісня дуже довго лежала в столі. І, мабуть, саме зараз мені захотілося нею поділитися, бо хочеться подарувати людям хоча б три хвилини розради. Щоб можна було сісти в машину, увімкнути музику на повну гучність, порухатися, потанцювати чи просто на якийсь час відволіктися від усього. Така собі гучна музична терапія. Бо іноді навіть про складні речі хочеться говорити легко», — пояснює виконавиця.

ROXOLANA / © Пресслужба Roxolana

Однак найбільше інтриги приховує відеокліп до пісні. У ньому ROXOLANA звернулася до образу сильного вітру, який стає метафорою стосунків, де емоції не дають людині відчути ґрунт під ногами. Головна героїня намагається втекти з місця, де їй некомфортно, але щоразу повертається. Здається, вона вже ухвалила рішення, та щось знову змушує її залишитися. І цей сценарій повторюється, наче замкнене коло, з якого неможливо вибратися.

«Ми часто шукаємо причини залишитися навіть тоді, коли вже прекрасно розуміємо, що треба йти. Переконуємо себе, що цього разу все буде інакше, що вітер стихне, що потрібно просто ще трохи почекати. А іноді навіть виходимо з одних стосунків, щоб опинитися в інших, де нас штормить точно так само. У кліпі мені хотілося показати саме цей момент — коли ти ніби намагаєшся піти, але постійно повертаєшся в ту саму точку», — розповідає артистка.

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Та фінал кліпу змінює цю історію. Рядок «Лишаюсь, коли треба йти» стає ключем до розв’язки: зрештою героїня знаходить у собі сили припинити повторювати той самий сценарій. Для ROXOLANA ця історія — не про універсальні правила кохання, а про момент, коли людина нарешті перестає шукати виправдання тому, що робить її нещасною.

«Я не думаю, що існує універсальна формула правильного кохання. Кожен розфарбовує його своїми барвами й сам вирішує, що для нього прийнятно, а що ні. Але одну річ я для себе точно зрозуміла: якщо ти усвідомлюєш, що потрібно йти, не варто шукати нескінченні виправдання, щоб залишитися. Хоча зрештою це завжди особистий вибір кожної людини», — підсумовує співачка.

ROXOLANA / © Пресслужба Roxolana

Нагадаємо, нещодавно ROXOLANA після пологів заговорила про зайву вагу і на скільки кіло їй треба схуднути.

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