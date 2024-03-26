Відома українська співачка закрутила новий роман і вперше розповіла про нього

Українська співачка TAYANNA після важкого розриву з ексбойфрендом закрутила новий роман.

Співачка вкрай рідко ділиться подробицями свого особистого життя, проте зробила виняток. TAYANNA зізналася, що її серце нині вже не вільне. До подробиць знаменитість вдаватися не стала, лише зазначила, що вони з коханим перебувають лише на стадії зародження почуттів і він не належить до бізнесу або політики.

"Колись мені Алан Бадоєв сказав, що я не вмію брехати, бо мої очі видають все й одразу. Мені здається, коли я закохана, то мої очі сяють на весь світ. Я не можу сказати, що це якісь стосунки, але почуття народилися. Дуже вдячна богові, бо я дуже давно не закохувалася і у мене давно не було романтичного стану, коли хочеться ділитися любов'ю", — розповіла співачка в програмі від "Люкс ФМ".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також зірка зізналася, що найголовніше для неї у стосунках — "підтримка й обійми".

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA зізналася, що отримала від свого ексобранця ділянку землі на Балі й поділилася, як планує нею розпоряджатися.

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