Відома українська співачка закрутила роман і вперше показала свого зіркового бойфренда

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

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Українська співачка Маша Кондратенко заявила про зміни в особистому житті.

Виявилося, виконавиця хіта «Ванька-Встанька» вже як рік перебуває у стосунках. Її бойфрендом став український режисер Юрій Чайка. У доробку чоловіка кліпи для відомих артистів, серед яких KOLA, OTOY, LIDA LEE та інші.

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Маша в інтерв’ю Cosmopolitan розповіла, що познайомилася з майбутнім обранцем ще 2022 року під час роботи над її кліпом «Ведмеді-балалайки». Проте тоді все почалося з дружби, а у кохання переросло лише минулого року. Обидва пригадують, що романтичним зближенням став зламаний бойлер вдома у Кондратенко.

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«Важко сказати, у який саме момент наша дружба переросла у стосунки, адже все сталося досить несподівано. Ми довго дружили-дружили й зрештою додружилися. Я зрозуміла, що все серйозно, коли Юра полагодив мені бойлер. Бо для мене важливо не лише чути слова про симпатію, а й бачити вчинки. Особливо ті, у яких проявляється турбота. І це справжня цінність», — зізнається співачка.

Маша Кондратенко й Юрій Чайка / © Cosmopolitan

Своєю чергою режисер говорить, що одразу відчув хімію та потяг до зірки, яка підкорила його своєю «людяністю» і відсутністю зверхності. Проте тоді дав собі зрозуміти, що треба час. До того ж на момент знайомства з Юрієм у Маші був інший бойфренд. Та доля розставила все по своїх місцях.

«Якщо чесно, моя симпатія до Маші народилася з першого погляду. Тому, мабуть, для мене ці стосунки почалися значно раніше, ніж стали реальністю. З кожною нашою зустріччю я все більше переконувався, що це не просто симпатія чи випадкове зближення. Було відчуття, ніби десь попереду наш час — і нам просто потрібно до нього дійти», — ділиться Чайка.

Маша Кондратенко й Юрій Чайка / © Cosmopolitan

Співачка говорить, що тривалий час «не вміла говорити про свої почуття у стосунках, але зараз розуміє, що мовчання — чи не найстрашніше, що може статися у стосунках», тож вона вчиться «відкрито говорити слова ніжності та кохання».

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«Мабуть, найголовніше, що ці стосунки відкрили мені, — свободу бути собою. Поруч із Машею я дозволяю собі бути різним: сильним, вразливим, серйозним і часом зовсім беззахисним. Маша — саме та жінка, поруч з якою я стаю кращим. Вона надихає мене більше мріяти, сміливіше мислити й дивитися на речі під іншим кутом», — підкреслив режисер.

Маша Кондратенко й Юрій Чайка / © Cosmopolitan

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