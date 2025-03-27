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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2754
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка закрутила роман із екснареченим Раміни Есхакзай

Артистка розкрила історію їхнього знайомства.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
SKYLERR

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, вперше розсекретила свій новий роман.

Артистка побувала на концерті виконавця CHEEV. На подію співачка прийшла не сама. Компанію їй склав загадковий чоловік. Проєкт “Ранок у великому місті” поцікавився у Валерії, чи то її коханий, а вона ж відповіла згодою. Також артистка зазначила, що вони з обранцем знайомі вже тривалий час, однак більше подробиць вона розкривати не стала.

“Із коханим чоловіком (прийшла на концерт — прим. ред.). Завжди знали одне одного. Я вважаю, що зараз ми не будемо це коментувати, я не хочу це коментувати. Мій коханий — найкращий чоловік в світі!” — ділиться артистка.

SKYLERR із бойфрендом на концерті CHEEV / © скриншот з відео

SKYLERR із бойфрендом на концерті CHEEV / © скриншот з відео

На запитання, а хто ж її коханий, SKYLERR відповідає — “найкращий чоловік у світі”. Тим не менш, на концерт артистка прийшла з екснареченим блогерки Раміни Есхакзай — адвокатом Євгеном Проніним. До речі, він також був на дні народженні виконавиці. Їхні спільні фото тоді натякали, що між ними дещо більше, аніж просто дружба.

Зазначимо, раніше Євген Пронін перебував у стосунках з блогеркою Раміною Есхакзай. Пара зустрічалася протягом п’яти років та навіть встигла заручитися. Утім, у квітні 2023 року Раміна оголосила про їхній розрив.

Раміна Есхакзай із колишнім нареченим / © instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай із колишнім нареченим / © instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, тим часом актор Богдан Буйлук оголосив про розрив зі своєю коханою — відомою акторкою. Пара перебувала в стосунках півтора року.

Дата публікації
Кількість переглядів
2754
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