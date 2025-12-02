Відома українська співачка засвітила свої голі принади в еротичній фотосесії Playboy

Маша Кондратенко / © playboy.ua

Українська артистка Маша Кондратенко, яка прославилася хітом «Ванька-встанька», знялася у пікантній фотосесії для чоловічого еротичного журналу Playboy Україна.

Смілива серія фото вийшла напередодні дня народження артистки. Вже 5 грудня їй виповниться 26 років. Зірка зізналася, що цей досвід став для неї особистим викликом та своєрідним символом нового етапу. Вона попозувала без футболки, прикриваючись лише руками та засвітила оголені груди. Проте виконавиця не приховує, що спершу почувалася незвично, але з часом довірилася професіоналам і розкрилася наповну.

«Це відчуття, ніби ти знімаєш свою броню перед новими викликами — і саме в цій, на перший погляд, оголеній слабкості стаєш сильнішою. Це про зустріч зі своїми страхами, дитячими комплексами й шаблонами, нав’язаними досвідом і минулим. Я несподівано швидко знайшла для себе зону комфорту в незвичному для себе амплуа», — поділилася артистка в інтерв’ю журналу.

Співачка додала, що знімання стали для неї моментом чесної зустрічі із собою. Вона зізналася, що тривалий час боролася з невпевненістю у зовнішності, а прийняття себе прийшло лише після 25 років. За словами Маші, це сталося тоді, коли вона перестала порівнювати себе з іншими. У якийсь момент, ділиться Кондратенко, вона припинила жити чужими стандартами.

«Розуміння того, що себе не можна порівнювати ні з ким, прийшло до мене не одразу. Раніше, на жаль, я робила це часто. І постійно думала, що я „недо“: менш красива, недостатньо висока, „не той“ типаж… У момент, коли я перестала вимірювати себе чужими параметрами, в мені й почалися справді глобальні зміни. Бо кожна жінка — унікальна й неповторна. І саме в цьому її сила», — наголосила зірка.

