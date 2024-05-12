Відома українська співачка заявила, що її "злили" зі складу нацжурі "Євробачення-2024" від України

Українська співачка FIЇNKA заявила, що її "злили" зі складу національного журі від України на "Євробаченні-2024".

Так, нацжурі обирали українці завдяки опитуванню в "Дії". За результатами найбільшу кількість балів набрали співачка Олена Тополя, продюсерка Ірина Горова, хореографиня Олена Коляденко, креативний продюсер Костянтин Томільченко та виконавиця FIЇNKA.

Результати голосування за нацжурі "Євробачення-2024"

Утім, у п'ятірці нацжурі замість FIЇNKA опинився музичний оглядач Максим Нагорняк. У "Суспільному" пояснили, що журі має відповідати певним вимогам, серед яких гендерні, професійні, вікові та інші. Коли Україна подала на розгляд склад журі, який визначили опитуванням, то виявилося, що він не відповідає гендерним вимогам. Тобто, у нацжурі має бути приблизно однакова кількість чоловіків та жінок (2/3, або 3/2). Тож, FIЇNKA довелося замінити Нагорняком, який набрав достатню кількість голосів.

FIЇNKA, Максим Нагорняк

Однак співачка обурена таким рішенням. Вона вважає, що таким чином Україна саме таки не дотрималася гендерного балансу, адже жінку замінили чоловіком: "Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але у нас вийшло так: гендерний баланс – це віддати свою перемогу на користь чоловіка".

FIЇNKA прокоментувала склад нацжурі "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/fiinka_official

Зазначимо, цьогоріч у складі нацжурі від України на "Євробаченні-2024" опинилися Ірина Горова, Олена Тополя, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко та Максим Нагорняк. Якій країні вони віддали найвищі бали – дивіться у нашому матеріалі.

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