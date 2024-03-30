Відома українська співачка здивувала, як після суду з колишнім він з'явився в житті їхньої доньки

Відома оперна співачка Олена Гребенюк вперше розповіла про налагодження стосунків доньки з її рідним батьком.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артистка зізналася, що її ексобранцеві вперше за довгий час вдалося знайти спільну мову з їхньою спільною донькою Лізою. Це трапилося під час повномасштабного вторгнення, коли чоловік переоцінив своє життя. До того стосунки між батьком і донькою були напруженими й справа навіть доходила до судової тяганини. Наразі ж чоловік приїздить до Лізи на вихідні і проводить з нею час. Окрім того, сама Олена також може звернутися за допомогою до колишнього, як і він до неї.

Олена Гребенюк з донькою Лізою. Фото: Facebook Олени Гребенюк

"Він з'явився в її (доньчиному – прим. ред.) житті під час війни. Ми зараз прекрасно спілкуємося, Ліза з ним прекрасно спілкується. Він приїжджає кожні вихідні. Спочатку вона зустріла його вороже, а потім, коли зрозуміла, що просто так склалися обставини в житті, що так повинно бути й він багато всього переоцінив, то ми спілкуємося. Все добре. Лізин тато періодично телефонує, кому й що потрібно, я телефоную, коли мені щось потрібно. Він зараз капелан, вони їздять зараз туди до хлопців ближче до Авдіївки й кожного разу ми щось передаємо", - розповіла оперна співачка.

Зазначимо, Олена Гребенюк розірвала стосунки з ексобранцем майже одразу після народження їхньої доньки Лізи. До слова, пара не була в офіційному шлюбі. Причиною розриву стосунків оперна виконавиця називає різні погляди на життя.

Нагадаємо, раніше Олена Гребенюк пройшлася по шоу "Супермама" та шокувала речами, які її змушували робити на проєкті.

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