Гламур
460
2 хв

Відома українська співачка здивувала причиною, чому їй відмовляють в важливій операції

Артистка має проблеми з зором, однак через особливість свого організму не може його покращити.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Співачка SOWA

Українська співачка SOWA здивувала причиною, через яку їй відмовляють в важливій операції.

Виконавиця має проблеми з зором. Артистка сподівалась це покращити за допомогою операції – лазерної корекцій. Утім, особливість її організму наразі не дозволяє цього зробити. Річ у тім, що розвиток очних яблук у більшості людей завершується в 17-18 років. Саме після того медики роблять оперативні втручання. А от у SOWA цей процес триває довше. Артистка вже двічі проходила обстеження, однак отримувала відмову в лазерній корекції зору.

"Сьогодні було друге обстеження. Мені досі не дали остаточних рекомендацій щодо операції. Лікар пояснив, що у 95,5% людей формування очного яблука завершується у 17–18 років. І є ті 5%, у кого цей процес триває довше. До цієї меншості належу я", — розповідає Sowa.

Співачка SOWA

За словами співачки, лікарі радять почекати ще вісім місяців і лише після нового обстеження можна буде зрозуміти, чи можна робити лазерну корекцію. Виконавиця оптимістично налаштована. Вона сподівається, що незабаром все ж таки зможе бачити світ без окулярів та лінз.

"Ми вирішили, що мені потрібно почекати ще вісім місяців. Потім я знову прийду на обстеження і буду дивитися, чи продовжується розвиток, чи можна вже робити операцію. А поки знову повертаюся до своїх окулярів і контактних лінз", — ділиться виконавиця.

Співачка SOWA

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук переніс другу операцію після крововиливу в мозок. Гуморист розповів про свій стан.

