Відома українська співачка у сльозах назвала причину смерті молодшого брата-військового

Відома українська співачка Марія Бурмака поділилася подробицями смерті свого єдиного брата Святослава.

4 січня Бурмака поділилася трагічною звісткою, що її молодший брат Святослав, який у складі ЗСУ боронив Україну від російських окупантів, пішов у засвіти. У нього залишилася дружина та двоє доньок – 14-річна Людмила та 1,5-річна Ксенія.

У програмі ЖВЛ народна артистка розповіла, Через що не витримало серце воїна ЗСУ.

Марія Бурмака з братом і його родиною

Святослав пішов до лав Збройних Сил у перші дні повномасштабної війни:

"Він пішов до тероборони, його туди не взяли. Він пішов до військкомату, там за тиждень його мобілізували. Досить довгий час ми не знали, він просто не казав. 143 бригада артилерійська, ці "піони", я побачила відео, я не знала, що є така бойова техніка. Він брав участь у боях за Київ", - розповіла Бурмака про брата.

На фронті чоловік отримав поранення та контузію:

"Його привезли до військового госпіталю. Він лікувався там три тижні, потім йому дали відпустку. Він мав піти знову показатися лікарям, куди він, звичайно не пішов. І повернувся назад на фронт. І знову була контузія дуже сильна і знову його поклали в госпіталь. Його виписали з госпіталя у квітні 2023 року. Мій брат казав: "У мене поранена душа в шматки", - поділилася Бурмака.

Марія Бурмака з братом

Марія з рідними вмовляла брата звернутися до психологів, але чоловік відмовлявся. За словами Бурмаки, брат вважав, що "всі, хто не був на фронті, не розуміють тих, хто на фронті був".

Не стримуючи сліз Бурмака пригадала останню розмову з братом. Тоді артистка зателефонувала Святославу і запитала, чи не холодно йому, на що захисник відповів, що йому не холодно. Тоді Марія й гадки не мала, що в її брата проблеми з серцем.

"В нього була ішемічна хвороба серця, як виявилося. Він ніколи не ходив до лікарів. Це вже в довідці написали", - розповіла співачка.

Марія Бурмака

А за декілька годин зателефонувала дружина Святослава і повідомила страшну новину про його смерть:

"Йому стало погано. Його везли в швидкій і в нього просто зупинилося серце. Я була у Львові і перше, що зробила, я взяла таксі їхати в Київ і проплакала всю дорогу, бо я не могла зрозуміти, що взагалі сталося", - поділилася Бурмака.

Брат Марії Бурмаки

Святослава поховали на Алеї Слави в Бортничах на одному кладовищі з батьками та бабусею.

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