Відома співачка зі сльозами розповіла, як 12 років не може отримати українське громадянство

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, поділилася, як протягом 12 років вона не може позбутися російського громадянства в Україні.

Юлія – родом з Кубані, Росії. Втім, ще з дитинства вона співала українські пісні та 2012 року покинула країну-агресорку назавжди, адже вважає себе українкою. І ось вже тривалий час в Україні вона розвиває український фольклор і намагається позбутися старого громадянства. Через 12 років зусиль, Юріна вкотре висвітлила складну ситуацію шанувальникам в Instagram. Зі сльозами на очах, вона розповіла про безвихідне становище:

"Я дуже прошу не писати мені в особисті, що почекай ще, це зараз не на часі і ще щось. Я живу тут (в Україні - прим. ред.) вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут, створюю українські альбоми, концерти, навчаю цьому. Займаюся цим вже дуже багато років і… Чекаю на це (українське громадянство – прим. ред.) дуже багато років. Я не хочу досягнути своєї скляної стелі. Мені й так вже немає шляху до телебачення, радіо. Я не виїзна і не можу нічого зробити, щоби просувати українську культуру за кордоном. Скільки мені ще чекати?", - розповіла співачка.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

До того ж за словами Юлії, через рік у неї закінчиться термін дії її російських документів, на основі яких вона має посвідку на постійне проживання. Артистка запевняє, що якщо повернеться до РФ за відновленням документів, то її посадять за ґрати за проукраїнську позицію. Наразі Юріна не розуміє, що їй робити далі.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

Своєю чергою, співак Володимир Дантес вже підтримав Юлію Юріну і надав розголосу ситуації у себе в фотоблогу.

Нагадаємо, декілька років тому Юлія Юріна розповідала, яку позицію мають її рідні, котрі живуть у Росії.

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