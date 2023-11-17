Відома українська співачка зіграла роль у культовому серіалі Netflix "Корона"

Відома українська співачка й телеведуча болівійського походження Michelle Andrade здивувала фанів кадрами з фінального сезону серіалу "Корона" від Netflix, який вийшов у світ 16 листопада.

У другому епізоді артистка виконала роль покоївки на ім'я Б'янка. За сюжетом, вона перебуває на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда. Так, героїні Мішель зателефонував Мохаммед, щоб дізнатися, чи спали його син Доді та принцеса Діана разом у каюті.

Знімання відбувалися на острові Майорка в Іспанії у жовтні 2022 року.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила кадри з серіалу та поділилася враженнями від результату знімань.

Кадри з серіалу "Корона"

"Я на Netflix! Я знялася в шостому сезоні культового серіалу "Корона"! Не можу досі в це повірити!" - в захваті зазначила артистка.

Також зірка поцікавилася у фанів, хто полюбляє дивитися серіал.

Кадри з серіалу "Корона"

Як відомо, серіал "Корона" заснований на реальних подіях. У сюжеті розповідається про життя та історію становлення правління королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Дії шостого сезону, в якому знялася Андраде, охоплюють період від 1997-го до 2005 року.

Нагадаємо, від 2016 року співачка Michelle Andrade перебувала у складі продюсерського центру "Mozgi Entertainment". Втім, нещодавно вона розірвала контракт і розповіла про свої стосунки з експродюсером Потапом.

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