Відома українська співачка зізналась, як її кликали працювати до РФ: "Мала грати за їхніми правилами"

Співачка SOWA

Реклама

Українська співачка SOWA відверто заговорила про за лаштунки шоубізнесу до початку повномасштабної війни.

Артистка зізналася, що ще на старті кар'єри отримувала пропозиції від російських продюсерів. За словами SOWA, до 2022 року для багатьох молодих артистів ринок РФ здавався "швидким ліфтом" до популярності.

"Мене дійсно кликали працювати до росію. Це не була якась одна пропозиція — їх було кілька. Обіцяли швидкий результат, ротації, концерти, популярність. Для молодого артиста це звучить як мрія. Але всередині було чітке відчуття: це не мій шлях", — поділилася співачка.

Реклама

Артистка наголошує: тоді багато українських виконавців стояли перед вибором — залишатися в Україні з повільнішим розвитком або інтегруватися в російський шоубізнес, який, на жаль, домінував у медіапросторі.

Співачка SOWA

"До війни українська музика тільки починала відвойовувати свій простір. І так, російський ринок був значно більшим. Але разом із можливостями там були й умови — ти мав грати за їхніми правилами, співати їхньою мовою, часто втрачати частину себе", — зазначила вона.

SOWA додає, що інтуїтивно відчувала ризики такої співпраці ще задовго до повномасштабного вторгнення. Саме тому вирішила будувати кар'єру в Україні, навіть якщо це означало повільніший старт і менші ресурси.

"Я не хотіла ставати частиною системи, яка мене не відображає. Мені важливо було залишатися собою — у мові, у музиці, у сенсах. І зараз я розумію, що це було найправильніше рішення в моєму житті", — наголосила артистка.

Реклама

Співачка SOWA

Після 24 лютого 2022 року, за словами співачки, багато речей стали очевидними, а музична індустрія в Україні почала активно трансформуватися. З'явився новий попит на українськомовний контент, а артисти отримали потужну підтримку від слухачів.

"Війна дуже чітко розставила акценти. Те, що раніше здавалося "нормальним" чи "просто бізнесом", стало неприйнятним. Українська сцена сьогодні — це вже не про виживання, а про силу, ідентичність і голос країни", — додала SOWA.

Сьогодні артистка активно працює над новими релізами та розвиває власний стиль, не озираючись на зовнішні ринки. Вона переконана: українська музика має всі шанси не лише зміцнитися всередині країни, а й впевнено заявити про себе на міжнародному рівні.

Співачка SOWA / © instagram.com/sowa_official_

"Ми більше не шукаємо, куди інтегруватися — ми створюємо своє. І це зовсім інша енергія. Українська музика зараз чесна, жива і дуже сильна", — підсумувала виконавиця.

Реклама

Нагадаємо, а от співачка Йолка виявилась не такою принциповою. Скандальна виконавиця, попри війну в Україні, обрала Росію. Нещодавно ж артистка отримала російське громадянство, за що нарвалась на різку критику в Мережі.