Відома українська співачка зізналась у бронюванні чоловіка і розкрила причину

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Реклама

Популярна українська співачка FIЇNKA, до якої виконавець Іво Бобул нещодавно напросився в беквокалісти, зізналась у бронюванні чоловіка.

Обранець артистки є актором. Юрій Вихованець працює Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі. Коли почалася повномасштабна війна, коханий FIЇNKA був рішуче налаштований піти служити добровольцем. Та врешті, він залишився в Івано-Франківську та разом із рештою акторів активно зайнявся волонтерством. Вони надавали переселенцям укриття в театрі, грали для них вистави та готували їжу.

"Юра дуже хотів йти добровольцем. Відповідно це було на емоціях. У нас на той момент була маленька дитина, якій два роки лише виповнилося, він відправив мене до Польщі. Він лишився тут. У них у театрі був штаб. Вони приймали людей, ховали всіх у підвали, готували, актори грали для них вистави. Юра відповідав за безпеку, перевіряв, щоб жодних сторонніх предметів не залишилось", - говорить артистка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Реклама

FIЇNKA з чоловіком та сином / © instagram.com/fiinka_official

Наразі в чоловіка FIЇNKA є бронювання. Артистка зізнається, що від цього її коханого терзають сумніви. Та сама ж співачка бачить, скільки в нього насправді роботи. Якщо до війни вистав у театрі було небагато, то зараз щомісяця їх грають близько 50. FIЇNKA переконана, якщо є запит у суспільстві, то треба його виконувати. Щоправда, Юрій Вихованець все ж таки не сидить, склавши руки, а навчається військової справи.

"Коли акторам театру дали бронювання, керівництво пояснило, чого так. Я мовчала довго. Вони зараз грають дві, а й то й три вистави на день. До війни гралась одна вистава. Зараз 50 вистав на місяць. Якщо є такий запит на культуру, то значить треба працювати. Культура зараз важлива, доки це важливо, то треба це робити. Це не так мене тисне, як Юрка. Але він вчиться військової справи, про всяк випадок", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, тим часом актор Віталій Теплюк нещодавно оголосив, що його мобілізували до лав ЗСУ. Артист звернувся до підписників з особистим проханням.