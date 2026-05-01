Відома українська співачка зізналася, що возить у валізі, та розповіла про курйозні ситуації в турі

Українська співачка Альона Омаргалієва розповіла про гастролі Європою та несподіваний вміст своїх валіз.

30 квітня у Жовтневому палаці відбувся благодійний концерт «Музика свободи», приурочений до Дня прикордонника України. На сцені виступили українські артисти, які підтримали захисників державного кордону. Серед них була й Omargalieva, яка поділилася власними історіями про поїздки за кордон. Для неї це не просто перетини пунктів пропуску, а регулярні зустрічі з людьми, які стоять на захисті країни. Артистка каже, що ці моменти запам’ятовуються надовго. І кожна така зустріч має особливе значення. Саме тому вона не втрачає нагоди подякувати.

«Наші прикордонники — найкращі. Я з ними постійно бачуся на кордонах, постійно фотографуємося, постійно дякуємо за те, що вони є. Сьогодні дуже важливий день, тому що вони стримують наші кордони і не дають окупанту зайти в нашу країну», — поділилася співачка в коментарі BLIK.ua.

За словами артистки, вона досі зберігає спільні фото з військовими, але мріє зробити їх більш особливими — роздрукувати і передати з підписом. Поки що щільний графік не дозволяє втілити цей задум, але ідея залишається для неї важливою.

«Польські прикордонники постійно перевіряють у мене валізи. А там сукні, і вони важкі», — з усмішкою розповіла вона.

Гастрольне життя додає своїх нюансів: валізи артистки майже завжди наповнені сценічними образами. Вона зізнається, що головне — взяти ефектну сукню, а решту легко знайти вже на місці.

«Сукня з камінцями — обовʼязково. А все решта — знайду на місці», —ділиться артистка.

