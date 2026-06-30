Відома українська співачка вперше зізналася у романі з дівчиною та як мала з нею інтим

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, уперше відверто розповіла про стосунки з дівчиною та пояснила, чому свого часу переосмислила власну сексуальність.

За словами артистки, її перше кохання було до хлопця, однак ці стосунки завершилися болісною зрадою. Після цього співачка надовго закрилася від нових почуттів і навіть почала сумніватися в собі.

Саме тоді в її житті з’явилися почуття до близької подруги. Згодом між дівчатами стався й інтимний досвід, про який виконавиця раніше ніколи не розповідала публічно.

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«Ніколи ніде про це не говорила. Колись у моїх перших стосунках мене зрадили. Тоді цілий рік я закрилася й мені було настільки боляче, що я не підпускала нікого. Я навіть думала, що я не така й, можливо, фригідна. У мене був сексуальний досвід з дівчиною, моєю подругою. Хоча я була ще досить юною й це був більше як внутрішній протест, ніж почуття. І завдяки цьому досвіду я зрозуміла, наскільки важко людям, бо про таке не говорять», — поділилася співачка у проєкті «Що ДаLee».

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Артистка зізнається, що з роками краще зрозуміла себе та свої почуття. Нині вона говорить, що її романтично й фізично приваблюють чоловіки, а жінками вона захоплюється радше як особистостями.

«Зараз я захоплююсь жінками, але сказати, що у мене є сексуальний до них потяг, то ні. То був мій досвід, якому я вдячна», — зазначила Lida Lee.

Зараз серце співачки зайняте. Артистка перебуває у стосунках із 42-річним військовим і телеведучим Даніелем Салемом, з яким нещодавно вони замилували пристрастю на фото.

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