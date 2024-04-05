Відома українська співачка зізналася, що на межі розлучення з чоловіком: "Не хочемо приховувати"

Українська співачка MamaRika розповіла про складний кризовий період у стосунках з чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

Так, пара вже разом понад дев'ять років, а в офіційному шлюбі – чотири роки. Наразі ж подружжя відверто заговорило про складнощі у стосунках. У подробиці MamaRika вдаватися не стала, лише зазначила, що вони продовжують боротьбу за кохання й підтримала всіх тих, хто переживає схожий період.

"На межі розриву… Народ, ми завжди чесні із вами і не хочемо нічого приховувати. Будь-які стосунки в якийсь момент вичерпують себе – це доросле життя. Наша сімʼя проживає надскладні часи і так як зараз, нас не хитало ніколи! Ми із Сергієм не хочемо здаватися, і намагаємось робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо! Якщо ви зараз проходите через те ж саме, знайте, ви не одні… Це ок бути не ок", - заінтригувала зірка у фотоблогу.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

До слова, співачка присвятила цьому кризовому періоду пісню, де розповіла про свої болісні почуття, та випустила відеокліп з символічною назвою "Хтось йде".

"Так склалося, що кожен етап нашого життя я викарбовую в своїх піснях. Я б дуже хотіла сказати вам, що "Хтось йде" – це трек про досвід, який ми колись пережили, і вже все добре. На жаль, ні. Усе відбувається просто зараз, в цей момент, в цю секунду. Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika вже розповідала, що сварки у їхніх стосунках стали частішими й ділилася, якими методами вони намагаються врятувати цю ситуацію.

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