Відома українська співачка зізналася, що окрім підтяжки грудей, зробила ще одну операцію

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно зробила мамопластику, поділилася, що це не єдина операція, на яку вона наважилася.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка поділилася, що разом з підтяжкою грудей вона дещо підкорегувала живіт. Як пояснила MamaRika, після кесаревого розтину у неї з'явився шрам, а також негарно випирав живіт. Тому співачка разом з мамопластикою зробила й мініпластику живота:

"Ви ж знаєте, що я робила кесарів розтин. Так вийшло, що в мене з'явився ось цей балкончик. У мене було таке трошки нависання. Його не всі бачили, але я його бачила і мені було від цього дискомфортно. Досить проста операція була, порівняно з мамопластикою, але це все ж таки теж втручання. Ми до цього поставили серйозно. Загалом вся операція зайняла дві години. Півтори години мені робили груди і півгодини робили ось цей мій шовчик після кесаревого. Тому я в бандажі", - розповіла у сторіз виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika додала, що жінки повинні себе любити такими, якими вони є. Але якщо їм хочеться щось у собі змінити, то артистка нічого поганого в цьому не бачить. Адже жінка має подобатись собі.

Нагадаємо, днями MamaRika показала відео з операційної, як їй робили мамопластику. Також артистка поділилася, який вигляд вона мала одразу після операції.

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