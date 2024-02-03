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Відома українська співачка зізналася, що окрім підтяжки грудей, зробила ще одну операцію

Відома українська співачка зізналася, що окрім підтяжки грудей, зробила ще одну операцію

MamaRika

MamaRika поділилася, чому вирішила звернутися до пластичного хірурга.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно зробила мамопластику, поділилася, що це не єдина операція, на яку вона наважилася.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка поділилася, що разом з підтяжкою грудей вона дещо підкорегувала живіт. Як пояснила MamaRika, після кесаревого розтину у неї з'явився шрам, а також негарно випирав живіт. Тому співачка разом з мамопластикою зробила й мініпластику живота:

"Ви ж знаєте, що я робила кесарів розтин. Так вийшло, що в мене з'явився ось цей балкончик. У мене було таке трошки нависання. Його не всі бачили, але я його бачила і мені було від цього дискомфортно. Досить проста операція була, порівняно з мамопластикою, але це все ж таки теж втручання. Ми до цього поставили серйозно. Загалом вся операція зайняла дві години. Півтори години мені робили груди і півгодини робили ось цей мій шовчик після кесаревого. Тому я в бандажі", - розповіла у сторіз виконавиця.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika додала, що жінки повинні себе любити такими, якими вони є. Але якщо їм хочеться щось у собі змінити, то артистка нічого поганого в цьому не бачить. Адже жінка має подобатись собі.

Нагадаємо, днями MamaRika показала відео з операційної, як їй робили мамопластику. Також артистка поділилася, який вигляд вона мала одразу після операції.

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