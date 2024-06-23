Відома українська співачка зізналася, скільки коштує її повсякденний образ

Відома українська співачка Lida Lee, яка нещодавно коментувала свій роман із ведучим-військовим Даніелем Салемом, розповіла про вартість одягу, який вона носить щодня.

Так, Lida Lee наразі перебуває у роз'їздах містами України з презентацією нової пісні. Днями поспішаючи на радіостанцію у Львові дівчину просто на вулиці зупинив блогер Ніколас Карма й розпитав, скільки коштує її повсякденний образ.

У кадрі артистка постає у спортивному обтислому чорному костюмі, піджаку та на підборах. І доповнюють її образ сонцезахисні окуляри, сумка і масивний золотий браслет. За словами зірки, всього на це образ вона витратила близько 13 тис. грн. Втім, деякі речі Lida Lee все ж отримала у подарунок і не стала розкривати від кого саме.

Lida Lee

"Взуття – 3500 грн, спортивний костюм – шість тис. грн, піджак – також 3500 грн. Окуляри купила років п'ять тому. Сумка – подарунок. Але не знаю від кого", - заінтригувала, сміючись, виконавиця.

Lida Lee та Ніколас Карма

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee вперше після тривалої творчої паузи вийшла на зв'язок і пояснила, з якими труднощами зіткнулася в минулому та як їх пережила.

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