Відома українська співачка зізналася, як діти її чоловіка-іноземця відреагували на неї

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, розповіла про дітей свого чоловіка В'ячеслава, який проживає в Ізраїлі.

Так, за словами виконавиці, вони з обома дітьми коханого знайшли спільну мову й чудово проводять час разом.

"Ми у дуже класних стосунках. Вони – мої друзі, я їх дуже люблю. Шоне й Адаме, привіт", - поділилася Анастасія в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Також артистка вже й сама замислюється про майбутніх дітей. Так, вона не відкидає ідею про народження малюка. Втім, як зазначає KOLA, зараз вона віддає все у руки долі.

KOLA з чоловіком

"Я відчуваю, що готова. Але коли це буде, вирішить Всесвіт", - пояснила KOLA.

Зазначимо, знайомство Анастасії з майбутнім чоловіком В'ячеславом відбулося влітку 2022 року за кордоном під час благодійного заходу, де виступала KOLA. Як відомо, коханий зірки хоч і має українське коріння, проте вже тривалий час проживає в Ізраїлі. 2023 року пара побралася у Празі й у Мережі з'явилися фото з їхньої весільної церемонії. Тим не менш, KOLA не показує свого обранця.

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