Відома українська співачка зменшила груди й показалася після операції: "Було мрією з 13 років"

Вона продемонструвала, який вигляд має після оперативного втручання.

Даша Майорова

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Українська блогерка та співачка Даша Майорова зробила операцію на грудях та розповіла про самопочуття.

У своєму Instagram зірка опублікувала відео, на якому вона лежить у лікарняній палаті. Артистка має змучений вигляд, проте допис вона підписала коротким і лаконічним "Ура", чим натякнула на радість від такого вибору.

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Даша Майорова в лікарні / © instagram.com/dashatm19

Також у сторіз вона закликала прихильників не ставити багато запитань, адже зараз вона не в змозі відповісти на них. Однак Даша пояснила, що це було її мрією з підліткового віку, адже в неї був досвід трьох схуднень і саме через це знаменитість наважилася на рішучий крок.

"Це було моєю мрією ще з 13 років. Плюс я пережила три різкі схуднення, і ми нарешті виправили гравітацію. Найближчим часом я буду не дуже активно на звʼязку — реабілітація непроста", — зізналася Майорова.

Сторіз Даші Майорової / © instagram.com/dashatm19

Сторіз Даші Майорової / © instagram.com/dashatm19

Підписники одразу ж почали підтримувати інфлюенсерку й писати компліменти та слова підтримки. Деякі з них розповіли, що самі мріють про таку операцію, інші ж просто побажали кумирці якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя вперше показала шрам після серйозної операції. Вона продемонструвала його під час відпочинку на природі у бікіні.

