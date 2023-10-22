Відома українська співачка знепритомніла, впала і порвала губу та вибила зуби: фото

Українська співачка Марина Тимофійчук, відома під псевдонімом Navka розповіла про жахливий інцидент, який з нею стався в Одесі.

Як виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, до Одеси вона поїхала знімати мюзикл "Меч єдиності", продюсеркою якого є. Втім, після знімань артистці стало зле і вона знепритомніла і впала на каміння:

"Порвана губа і вибиті три передніх зуби. Така ціна знімань мюзиклу "Меч єдиності". На такий поворот я не розраховувала… Втратила після знімань свідомість і впала на камінь… зубами… Через годину ридань, повних долонь крові, і повного рота зубів, які плавали серед крові, - ніхто так і не виконав мого прохання і не розбудив мене, а я ж так сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю…" – розповіла співачка.

Співачка Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Співачка Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Вона також поділилася фото з лікарні, де показалася з вибитими зубами та зашитою губою.

Співачка Navka / Фото: instagram.com/navka.ua

Нагадаємо, днями акторка Анна Саліванчук пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка озвучила свій діагноз і розповіла про лікаря, який назначив їй неправильне лікування.

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