Відома українська співачка знялася топлес і посвітила оголеним бюстом

Українська співачка Alina Pash розбурхала уяву шанувальників оголеним тілом.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами, де позує з оголеними грудьми, а стегна прикрила рушником. У той час рука Паш закриває одне око. Цікаво, що деякі шанувальники вбачають у цьому прихований символ масонів.

"Не потребую костюма на Геловін. І жодних цукерок, потрібні лише донати. Посилання у сторіз", – підписала допис артистка.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

У сторіз Аліна опубліковала новий кадр з ранкової топлес фотосесії, на якому постає в іншій позі. Паш прикрила груди руками, розмістивши у цьому пікантному місці посилання на збір на рації для бійців на херсонському напрямку.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Своєю чергою, на відверті фото Аліна отримала неоднозначну реакцію підписників. Коментарі розділилися на два табори:

Цицьки класні, а що з оком?

Нам, відьмам, костюм не потрібен

Одне око закрила і маєш костюм масона, - геніально

Я так розумію, ідеї вже закінчилися

Дуже крутезне фото. Респект за відвертість!

Нагадаємо, що своєю підтягнутою фігурою нещодавно похизувалася зірка Голлівуду Демі Мур. 60-річна американська акторка під час подорожі до Гранд-Каньйону показала, який приголомшливий вигляд має у бікіні.

Читайте також: