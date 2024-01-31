Відома українська співачка зробила пластичну операцію і показалася в лікарні

Українська співачка MamaRika поділилася з шанувальниками, що наважилася на пластичну операцію.

Як зізналася виконавиця, вона зробила мамопластику. За словами артистки, її рішення було прийняте з великої любові до себе і з бажання стати кращою версією себе.

"Я готова йти далі, та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!" – пояснила MamaRika.

MamaRika зробила операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

Операцію співачка зробила у Києві. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами з лікарні, де зображена перед процедурою, коли її оглядає лікар. А також показалася після хірургічного втручання.

MamaRika зробила операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

Окрім того MamaRika зізналася, що весь цей час перебувала під наглядом реконструктивного, пластичного хірурга, онколога, оскільки в її родині є спадковість до цієї хвороби:

"Лікар допоміг із питаннями щодо онко, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях. Всі обстеження, та сама операція проходили у клініці, де все було на вищому рівні, із великою любов'ю та турботою у найменших дрібницях, за що я дуже вдячна кожному лікарю, асистенту, менеджеру, та всім причетним", - поділилася MamaRika.

MamaRika зробила операцію / Фото: instagram.com/mamarika_official

Чоловік співачки, продюсер Сергій Середа підтримав кохану у її бажанні змін, а під її постом поставив лайки у вигляді сердечок.

MamaRika підтримав чоловік / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, днями MamaRika представила запальну композицію "Замело" і стильний кліп до неї.

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