Гламур
306
2 хв

Відома українська співачка зухвало пройшлася по Козловському та його минулих виступах в РФ: "Це болісно"

Артистка також зачепила тему служби співака в ЗСУ.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анжеліка Рудницька і Віталій Козловський

Виконавиця з «Території А» Анжеліка Рудницька прокоментувала минулі дії співака Віталія Козловського, який свого часу виступав у Москві.

Артистка зізналася, що їй складно прийняти цей вчинок, навіть попри те, що під час повномасштабної війни Козловський пішов служити до лав ЗСУ. Вона додала, що колись вони з Віталієм підтримували теплі стосунки, тому її особливо вразили кадри з його виступу в Росії та світлини поруч із проросійською ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою.

«Для мене — ні. Манікюр цього військового кращий, ніж у нас із вами. Я бувала на фронті багато разів і таких манікюрів там не бачила. Можливо, я помиляюся, але хочу це почути саме від нього. Мені було дуже прикро бачити, як людина, з якою ми дружили, опиняється поруч із тими, хто вітав окупантів. Це болісно», — сказала Рудницька в інтерв’ю РБК-Україна.

Віталій Козловський в ЗСУ / © instagram.com/vkozlovsky_music

Разом з тим, Рудницька зазначила, що хоче вірити у щирість змін Козловського, адже його командир запевняв, що служба допомогла артисту переосмислити себе. Знаменитість наголосила, що подібні вчинки з боку українських артистів бувають вкрай небезпечними.

«Я сподіваюся, що він справді змінився. Але люди, які не мають чіткої позиції, для мене небезпечні. Вони, як флюгери — куди вітер, туди й вони», — підсумувала зірка 90-х.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч чесно відповів на чутки про сварку з кумом Віталієм Козловським. Подейкували, що зіркові куми побили горщики, і на це нібито вказувала одна деталь.

306
