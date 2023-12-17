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Відома українська спортсменка похизувалася фото із Залужним і здивувала своєю шапкою

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Відома українська спортсменка похизувалася фото із Залужним і здивувала своєю шапкою

Валерій Залужний, Ольга Харлан

Харлан показала унікальну світлину, де постала у цікавому головному уборі.

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з шанувальниками особливим фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Знаменитості сфотографувалися на тлі прапору з логотипом "Динамо". Свіжу світлину Ольга опублікувала у своєму фотоблогу. Цікаво, що олімпійська призерка обрала досить незвичний образ. На її голові видніється шапка із зображенням бейбі Йоди, який символізує боротьбу добра зі злом. Також головний убір містить доволі цікавий символічний напис: "Під захистом Залужного".

Валерій Залужний, Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan
Валерій Залужний, Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Напис на шапці відповідає дійсності. Навіть найсильнішим потрібен захист та підтримка. Сила в єдності. Єднаємось", - підписала кадр Харлан.

До слова, на офіційній сторінці футбольного клубу "Динамо Київ" також з'явилася ця світлина у сторіз.

Останнім часом Головнокомандувач ЗСУ доволі часто з'являється на фото зі знаменитостями. Зокрема, архівною світлиною з Валерієм Залужним і його дружиною поділилася українська акторка Ада Роговцева. Вона також розповіла про історію їхнього знайомства.

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Дата публікації
Перегляди
406
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