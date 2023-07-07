Відома українська телеведуча припинила спілкуватися з мамою, яка поїхала до Росії

Українська телеведуча Габріелла Массанга відверто зізналася, що припинила спілкуватися зі своєю мамою, яка перебуває в росії.

Про це Массанга розповіла YouTube-проєкту "Будеш знати з Оленою Берестенко". Знаменитість поділилася, що її мама мешкає у Москві вже 39 років, втім всі її родичі залишилися в Україні.

Ледь стримуючи сльози ведуча сказала, що не розуміє, чому її мама не вірить своїм близьким, натомість довіряє російській пропаганді:

"В мене мама живе в Москві вже 39 років. Це для мене дуже важка тема. Вона дивиться їхнє ТБ, але я не розумію, чому вона не може зрозуміти мене і всіх наших, всіх її родичів. Тут її мама живе, сестра, брат. Там немає нікого… З нею я не спілкуюся", - сказала Массанга.

Габріелла Массанга

Ведуча пригадала, що у перші дні повномасштабного вторгнення мама телефонувала їй з росії і переконувала, що росіяни прийшли "асвабаждать" українців. Відтоді Габріелла з рідною людиною не спілкується.

"Вона постійно приїжджала сюди і з 2014 року, коли почалась війна, вона приїжджала на два три місяці до своєї матері, це моя бабуся. Вона все бачила, вона все прекрасно знає… Я думаю, це їхня пропаганда на ТБ на неї вплинула", - сказала Массанга.

Нагадамо, що тим часом співаку-путіністу Григорію Лепсу зірвали концерт у Киргизстані. Люди виступили проти концерту артиста, який підтримує війну в Україні.

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