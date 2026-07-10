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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

Відома українська ведуча на фото до і після показала, як кардинально змінилась після схуднення на 15 кг

Знаменитість порівняла своє свіже фото з архівним однорічної давності.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Стася Ровінська

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська показала, як кардинально змінилась за рік.

В Instagram-stories ведуча порівняла своє свіже фото з архівним однорічної давності. Водночас вбрання у знаменитості було однаковим. Одразу впадає в очі те, як Стася Ровінська кардинально схудла. Сукня, що раніше була на акторці обтислою, зараз сидить на ній вільно. І це не дивно, оскільки Стася Ровінська й сама раніше зізналась, що позбулась 15 зайвих кілограмів.

Окрім того, телеведуча змінила зачіску, або, точніше, повернула ту, яка в неї була. Якийсь час знаменитість фарбувала волосся в рудий колір. Тепер вона знову білявка. Сама Стася Ровінська зізнається, що зміни в її зовнішньому вигляді складно не помітити, оскільки вона й собі здається зовсім іншою.

«Це сьогодні, а це рік тому зовсім інша я: і волосся, і взагалі усе», — коротко зазначила знаменитість.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, цьогоріч кардинальні зміни стались не лише в зовнішньому вигляді Стасі Ровінської, а й в її особистому житті. Наприкінці травня ведуча зізналась, що розлучається з чоловіком режисером Ярославом Ровінським, з яким прожила в шлюбі 13 років і від якого народила трьох дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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