Відома українська ведуча на фото до і після показала, як кардинально змінилась після схуднення на 15 кг

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Реклама

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська показала, як кардинально змінилась за рік.

В Instagram-stories ведуча порівняла своє свіже фото з архівним однорічної давності. Водночас вбрання у знаменитості було однаковим. Одразу впадає в очі те, як Стася Ровінська кардинально схудла. Сукня, що раніше була на акторці обтислою, зараз сидить на ній вільно. І це не дивно, оскільки Стася Ровінська й сама раніше зізналась, що позбулась 15 зайвих кілограмів.

Окрім того, телеведуча змінила зачіску, або, точніше, повернула ту, яка в неї була. Якийсь час знаменитість фарбувала волосся в рудий колір. Тепер вона знову білявка. Сама Стася Ровінська зізнається, що зміни в її зовнішньому вигляді складно не помітити, оскільки вона й собі здається зовсім іншою.

Реклама

«Це сьогодні, а це рік тому зовсім інша я: і волосся, і взагалі усе», — коротко зазначила знаменитість.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, цьогоріч кардинальні зміни стались не лише в зовнішньому вигляді Стасі Ровінської, а й в її особистому житті. Наприкінці травня ведуча зізналась, що розлучається з чоловіком режисером Ярославом Ровінським, з яким прожила в шлюбі 13 років і від якого народила трьох дітей.

Новини партнерів