Відома українська ведуча на тлі чуток про роман з колегою заінтригувала зізнанням: "Все може бути"

Таня Лі, Євген Фешак

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Українська радіоведуча Таня Лі вперше прокоментувала розмови про можливий роман із продюсером та шоуменом Євгеном Фешаком, який днями опинився в епіцентрі російського обстрілу.

Уже тривалий час знаменитостей підозрюють у близьких стосунках. Вони регулярно з’являються разом на публічних заходах, подорожують, проводять багато часу в компанії одне одного та охоче діляться спільними кадрами в соцмережах. Утім, офіційно жоден із них досі не підтверджував романтичних взаємин.

У коментарі для «РБК-Україна» Таня Лі вирішила привідкрити завісу над особистим життям, хоча й не дала прямої відповіді на запитання про роман із Фешаком.

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«Разом ми ведучі на радіо», — коротко зазначила знаменитість.

Таня Лі, Тіна Завадська, Євген Фешак

Втім, коли мова зайшла про можливе викриття стосунків у майбутньому, ведуча вже не була такою категоричною. Ба більше, її слова лише підігріли інтерес шанувальників. Своєю відповіддю радіоведуча фактично не спростувала чуток, через що прихильники отримали ще більше підстав для обговорень.

«Все може бути в цьому житті. Ніколи не кажи ніколи», — загадково прокоментувала Таня Лі.

Нагадаємо, чутки про роман Тані Лі та Євгена Фешака з’явилися ще торік. Саме тоді продюсер вже був як рік розлученим і ділився пікантними фото напівоголеної колеги у себе в готельному номері. Попри це, жоден із пари поки що не поспішає офіційно розставляти всі крапки над «і», залишаючи прихильникам простір для здогадок.

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