Відома українська ведуча перенесла складну операцію після ДТП: лікарям довелося відновлювати хребет

Наталі Салонік / © Колаж ТСН.ua

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Ведуча Наталі Салонік розповіла про наслідки моторошної ДТП, через яку перенесла складну чотиригодинну операцію, та приголомшила подробицями своїх травм.

Після хірургічного втручання знаменитість вийшла на зв’язок з підписниками. Вона зізналася, що ситуація виявилася значно складнішою, ніж передбачали медики. Спочатку йшлося про переломи двох хребців. Однак під час обстежень з’ясувалося, що пошкоджень удвічі більше. Один із хребців лікарям довелося фактично відновлювати заново. Тепер на ведучу чекає тривалий шлях до одужання.

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«Але найголовніше — операція вже позаду. Тепер поступово відновлюємося», — поділилася Наталі.

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Наталі Салонік / © Інстаграм

Окрім травм хребта, аварія позначилася і на рухливості руки Салонік. Наразі права кінцівка функціонує лише на 40–50%. Також протягом наступного місяця ведучій потрібно буде носити спеціальний шийний комір, який фіксуватиме шию та допомагатиме під час відновлення.

Попри непростий стан, Наталі намагається зберігати позитивний настрій. Навіть необхідність носити медичний фіксатор вона сприймає з гумором.

Попереду на знаменитість чекає реабілітація, яка потребуватиме часу та зусиль. Водночас вона радіє, що найскладніший етап лікування вже залишився позаду.

Наталі Салонік / © Інстаграм-сторіз Наталі Салонік

Нагадаємо, кілька днів тому Наталі Салонік повідомила, що потрапила в серйозну ДТП. Тоді ведуча показала наслідки аварії та розповіла, що готується до операції.

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