Відома українська ведуча після розлучення з чоловіком розповіла про його численні зради

Марина Арістова зізналась, що це стало причиною їхнього розриву.
Відома українська ведуча та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова після новин про розлучення з чоловіком, ексдепутатом Юрієм Арістовим, розповіла про його численні зради.
Блогерка в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналась, що їхні стосунки неабияк змінилися, коли Арістов почав займатися політикою. Через роботу чоловіка подружжя майже не спілкувалося. Згодом Арістова дізналася про зраду коханого.
"Мій чоловік дуже змінився, коли пішов у політику. У мене чоловік просто збожеволів. Перший рік він розгрібав, навчався, і ми майже не спілкувалися, а через рік була зрада, бо в політиці – що? У політиці у всіх є коханки. У тебе є коханка – ти молодець. У тебе немає коханки – ти не дуже. Коли я впіймала його на зраді, він мені сказав: "Та хто ти така, що дозволяєш собі мене критикувати?" – пригадала блогерка.
Марина Арістова говорить, що ще тоді планувала піти від Юрія Арістова. Однак, їхній шлюб неочікувано врятував коронавірус. Арістов серйозно захворів та перебував у реанімації. Ведуча пробачила зраду та повернулася до коханого.
"Я пробачила, та й коханка ця була недовгий період. Я так зрозуміла, що спіймала на гарячому в перші тижні їхнього спілкування. Потім я два місяці розлучалася, він ще з нею погуляв, потім поїхав до реанімації та кинув її. І я пробачила. Я подумала, що варто спробувати знову, і він реально став більш людяним. Він змінився", - поділилася ведуча.
Утім, Арістов знову зійшовся з коханкою. Марина зрозуміла, що настав час ставити крапку в їхніх стосунках. Однак одразу блогерка не подала на розлучення. Спочатку вона забезпечила себе фінансовою подушкою, аби у разі чого мати змогу забезпечувати дітей. Коли Арістова зрозуміла, що більше не залежить від чоловіка, то подала на розлучення.
"Мені на той момент розлучатися було самогубством. Я пішла б гола, боса, нікому нічого не довела, що там разом нажите. Він захотів - він би мене роздягнув і сказав: "До побачення". І я подумала, що гарячкувати зараз не потрібно. Коли в тебе троє дітей і ти все ж таки працювала у цьому шлюбі, хотілося б виходити із цього чесно. Я провела нормальний пласт роботи перед тим, як прийшла і сказала: "А тепер ми розлучаємося", - додала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно британська співачка Еллі Голдінг оголосила про розлучення. Ба більше, артистка вже й встигла закрутити новий роман.
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