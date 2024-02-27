Відома українська ведуча після розлучення з чоловіком розповіла про його численні зради

Відома українська ведуча та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова після новин про розлучення з чоловіком, ексдепутатом Юрієм Арістовим, розповіла про його численні зради.

Блогерка в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналась, що їхні стосунки неабияк змінилися, коли Арістов почав займатися політикою. Через роботу чоловіка подружжя майже не спілкувалося. Згодом Арістова дізналася про зраду коханого.

Марина Арістова / Фото: скриншот з відео

"Мій чоловік дуже змінився, коли пішов у політику. У мене чоловік просто збожеволів. Перший рік він розгрібав, навчався, і ми майже не спілкувалися, а через рік була зрада, бо в політиці – що? У політиці у всіх є коханки. У тебе є коханка – ти молодець. У тебе немає коханки – ти не дуже. Коли я впіймала його на зраді, він мені сказав: "Та хто ти така, що дозволяєш собі мене критикувати?" – пригадала блогерка.

Марина Арістова говорить, що ще тоді планувала піти від Юрія Арістова. Однак, їхній шлюб неочікувано врятував коронавірус. Арістов серйозно захворів та перебував у реанімації. Ведуча пробачила зраду та повернулася до коханого.

Марина і Юрій Арістови / Фото: instagram.com/marynaaristova

"Я пробачила, та й коханка ця була недовгий період. Я так зрозуміла, що спіймала на гарячому в перші тижні їхнього спілкування. Потім я два місяці розлучалася, він ще з нею погуляв, потім поїхав до реанімації та кинув її. І я пробачила. Я подумала, що варто спробувати знову, і він реально став більш людяним. Він змінився", - поділилася ведуча.

Утім, Арістов знову зійшовся з коханкою. Марина зрозуміла, що настав час ставити крапку в їхніх стосунках. Однак одразу блогерка не подала на розлучення. Спочатку вона забезпечила себе фінансовою подушкою, аби у разі чого мати змогу забезпечувати дітей. Коли Арістова зрозуміла, що більше не залежить від чоловіка, то подала на розлучення.

Марина Арістова / Фото: скриншот з відео

"Мені на той момент розлучатися було самогубством. Я пішла б гола, боса, нікому нічого не довела, що там разом нажите. Він захотів - він би мене роздягнув і сказав: "До побачення". І я подумала, що гарячкувати зараз не потрібно. Коли в тебе троє дітей і ти все ж таки працювала у цьому шлюбі, хотілося б виходити із цього чесно. Я провела нормальний пласт роботи перед тим, як прийшла і сказала: "А тепер ми розлучаємося", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Еллі Голдінг оголосила про розлучення. Ба більше, артистка вже й встигла закрутити новий роман.

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