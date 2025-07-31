Відома українська ведуча показала свою зруйновану квартиру внаслідок нічного обстрілу Києва

Катерина Соляр / © instagram.com/soliarqueen

Реклама

У ніч проти 31 липня країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну, під прицілом опинився Київ.

Ворог завдав комбінованої атаки ударними безпілотниками та ракетами. Під час атаки постраждали такі райони, як Солом'янський, Святошинський, Голосіївський та Шевченківський.

Як виявилося, квартира журналістки та ведучої Катерини Соляр теж зазнала руйнувань. Ведуча вже показала, який вигляд нині має її житло. На знімках видно вибиті вікна, скло з яких довкола розлетілося, пошкоджені меблі та частину стелі, що звисає. Поруч із будинком Катерини Соляр була сильна пожежа.

Реклама

Квартира Катерини Соляр / © instagram.com/soliarqueen

Ведуча говорить, що почувається добре. Катерина поділилася, що її від поранень врятувало те, що під час тривоги вона вирішила спати в коридорі. Тим не менш, після пережитого журналістка перебуває в шоковому стані.

Квартира Катерини Соляр / © instagram.com/soliarqueen

"В принципі, я жива. Може, не зовсім адекватна, але жива. Не знаю, поки чим допомогти, трясуться руки, але я норм", - поділилася ведуча.

Квартира Катерини Соляр / © instagram.com/soliarqueen

Нагадаємо, нещодавно ворог також обстрілював столицю. Тоді РФ повністю знищила квартиру "Miss Ukraine International-2018" Богдани Тарасик.