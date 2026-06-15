Відома українська ведуча повідомила про "приліт" по її будинку та показала жахливі наслідки

Марічка Довбенко

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Українська ведуча, блогерка та інтерв’юерка Марічка Довбенко повідомила, що під час обстрілу Києва був «приліт» по її будинку.

Так, у ніч проти 15 червня Росія масовано обстріляла столицю. Марічка Довбенко говорить, що наслідки атаки зачепили й її. По будинку, де мешкає блогерка, поцілив ворожий уламок. Влучання відбулося на декілька поверхів вище від квартири інтерв’юерки.

«У мене „прилетіло“ в дім. Я була вдома, я чую сильний вибух, починається пожежа. На декілька поверхів наді мною влучив уламок», — говорить блогерка.

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Марічка Довбенко не приховує, що неабияк злякалась. Тим більше, у момент «прильоту» вона перебувала в квартирі. Блогерка почула гучний вибух, після чого спалахнула пожежа. Врешті, вона спустилась сходами на подвір’я та вже там оговтувалась від обстрілу.

«Я не вірю, що я жива! „Приліт“ відбувся на декілька поверхів вище моєї квартири. Ліфти не працювали через це. Але, слава Богу, на моєму поверсі був доступ до сходової клітки», — ділиться знаменитість.

Зазначимо, Марічка Довбенко — українська журналістка та блогерка. Вона веде свій YouTube-канал, де бере інтерв’ю у різних знаменитостей. Також Марічка відома своєю участю в романтичному реаліті «Холостяк-13», де головним героєм був ветеран війни Олександр Терен.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня від обстрілу також постраждала Києво-Печерська лавра. Українські зірки відреагували на злочин Росії. Зокрема, ведуча Соломія Вітвіцька показувала пожежу, а співачка Тоня Матвієнко — наслідки атаки.

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