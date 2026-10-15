Відома українська ведуча повідомила про смерть 29-річного брата: обставини з'ясовуватиме слідство

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Українська журналістка Аліна Доротюк приголомшила звісткою про смерть 29-річного двоюрідного брата Романа, за життя якого боролися лікарі, а обставини трагедії тепер з’ясовуватиме слідство.

Про сімейну втрату журналістка розповіла в Instagram. Ще нещодавно її родина сподівалася на диво. Однак стан Романа був критичним. Чоловік переніс дві трепанації черепа, але лікарі попередили близьких про найгірший розвиток подій. Про те, що з ним сталося та що призвело до тяжкого стану, Аліна публічно не повідомляла. Нині ж родина переживає непоправну втрату.

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За словами Доротюк, про критичний стан двоюрідного брата вона дізналася минулого вівторка. Тоді журналістка щойно завершила інтерв’ю зі Славою Дьоміним, коли отримала тривожну звістку від рідних. Роман перебував у лікарні, а його стан викликав серйозне занепокоєння медиків.

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Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Згодом Аліна повідомила, що 29-річного чоловіка не стало. Водночас журналістка наголосила: остаточні висновки щодо обставин трагедії робити зарано, адже їх ще має встановити слідство.

Попри особистий біль, Доротюк знайшла сили звернутися до людей, які підтримували її в цей складний період. Вона подякувала підписникам за небайдужість і теплі слова, які допомагають їй та її близьким пережити втрату.

«Я — сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку», — написала журналістка.

Аліна Доротюк / © скриншот з відео

Аліна також пояснила, що її відвертість у соцмережах не була спробою викликати співчуття. Для неї було важливо відповісти на проявлену до родини увагу та подякувати всім, хто не залишив її саму з горем. Наприкінці звернення Доротюк попросила помолитися за душу Романа, життя якого обірвалося у 29 років.

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Нагадаємо, нещодавно у ЖК Аліни Доротюк вдруге поцілив ворожий дрон. Вона опублікувала моторошні кадри з місця "прильоту".

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