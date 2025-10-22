Відома українська ведуча повідомила про влучання дрона в її будинок і показала наслідки

Ірина Хоменко / © instagram.com/irina_khomenko

Українська телеведуча Ірина Хоменко повідомила, що в її будинок потрапив ворожий дрон під час нічної атаки на Київ.

Як розповіла зірка у своєму Instagram, вибух стався в ніч на 22 жовтня, коли росіяни здійснили масовану атаку дронами та ракетами по столиці. Внаслідок удару загинули двоє людей — її сусіди.

"Дійсно, у мій будинок влучив дрон і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули — згоріли живцем. Це були люди похилого віку", — поділилася Хоменко.

Сториз Ірини Хоменко / © instagram.com/irina_khomenko

Телеведуча додала, що поки не знає, у якому стані її житло, адже доступ до будинку тимчасово обмежений: "Ще не дозволяють заходити, бо не знайшли всі частини цього дрона".

Ірина також звернулася до українців із закликом не ігнорувати повітряну тривогу та дотримуватися правил безпеки. Знаменитість підкреслила на важливості "тривожної валізки" та вогнегасників.

