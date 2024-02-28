Відома українська ведуча пожалілася, що не може повернутися до України з США

Відома блогерка та ведуча Аліна Шаманська поскаржилася, що не може повернутися до України.

Так, нині знаменитість разом із сином проживає в США. Часу від часу Шаманська повертається до України. Зокрема, наприкінці лютого блогерка мала вирушити до Києва. Однак цій поїздці не судилося статися.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Останній місяць я жила з метеликами в животі і приємними очікуваннями, адже 28 лютого я повинна була вилітати до Києва. За певних обставин моя омріяна поїздка скасована на невизначений термін…Мій стан описати важко", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська не стала вдаватися в подробиці та розповідати, чому саме не може повернутися. Натомість ведуча зізналась, що має тепер певні проблеми з візою. Блогерка перебувала у США як туристка, тож повинна була кожні пів року виїжджати з країни. Наразі ж Шаманська планує оформити інший тип візи. Поки відбуватиметься весь цей процес, ведуча не може виїжджати з США.

"За туристичною візою мені необхідно вилітати раз на пів року обов'язково. Цього разу так не станеться…Тож, я повинна починати переоформляти свій тип візи. Ця процедура може зайняти від 5-6 місяців до декількох років. Покидати територію США в період оформлення заборонено", - зізналась ведуча.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська розсекретила, що планує оформляти творчу візу, завдяки якій зможе покидати країну без певних термінів, а також заробляти.

"О-1 віза – це віза талантів та публічних людей. Дає право літати необмежено туди і назад та дає право на роботу! Наприклад, я могла б оформити монетизацію за перегляди відео в Instagram (це доступно в США – прим. ред.)", - додала блогерка.

Допис Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно дружина ексгероя реаліті "Холостяк" Макса Михайлюка зізналась, що вони не повернуться до України. Модель Дар'я Хлистун пояснила, чому з чоловіком прийняла таке рішення.

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