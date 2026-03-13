Відома українська ведуча розкрила головний секрет свого схуднення на 40 кіло

Юлія Карпова / © instagram.com/y.karpova

Відома українська радіоведуча Юлія Карпова розкрила головний секрет свого схуднення.

Знаменитості вдалося позбутися 40 кілограмів. На проєкті "Наодинці з Гламуром" Карпова розкрила головний секрет. Ведуча наполегливо радить не довіряти порадам так званих "спеціалістів" із соціальних мереж. Юлія Карпова наполягає, що схуднення потребує здорового підходу. Ведуча радить працювати з ендокринологом, а також психіатром чи психотерапевтом, якщо в ньому є потреба. Карпова наголосила, що головне — не слухати закиди, що "треба просто менше їсти".

"Коли ви сидите в соцмережах і бачите масу ось цих всіх порад — їх треба викинути. Нормальне схуднення починається з нормальної роботи, де на вас психологічно не тиснуть. Починається з роботи з ендокринологом, потім психіатр або психотерапевт, якщо в цьому є потреба. Хтось каже, коли бачить налитих, красивих, пишних людей, що ти їси багато, спробуй їсти на відро менше. Але, зазвичай, це люди, яким треба дати раду із психологічним станом, впоратися з гормонами і внутрішніми питаннями. Ось це головне", — говорить ведуча Анні Севастьяновій.

До речі, знаменитість також зізналась, чи не боїться того, що її вага повернеться. Ведуча зазначила, що їй було комфортно у своїй колишній вазі. Окрім того, Карповій подобаються пишні форми. Тож вона зовсім не боїться того, що її кілограми повернуться.

"Я не боюся набрати. Ці кілька плюс чи мінус — для мене зовсім не проблема. Мені в моєму тілі комфортно було в плюс 70 кілограмів, комфортно в 80 кілограмів. Коли в тілі не комфортно, тоді вже є нюанс. Але загалом я не бачу нічого поганого в красивих і налитих людях", — додала ведуча.

