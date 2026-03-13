Відома українська ведуча розкрила головний секрет свого схуднення на 40 кіло
Знаменитість також чесно зізналась, чи боїться знову набрати вагу.
Відома українська радіоведуча Юлія Карпова розкрила головний секрет свого схуднення.
Знаменитості вдалося позбутися 40 кілограмів. На проєкті "Наодинці з Гламуром" Карпова розкрила головний секрет. Ведуча наполегливо радить не довіряти порадам так званих "спеціалістів" із соціальних мереж. Юлія Карпова наполягає, що схуднення потребує здорового підходу. Ведуча радить працювати з ендокринологом, а також психіатром чи психотерапевтом, якщо в ньому є потреба. Карпова наголосила, що головне — не слухати закиди, що "треба просто менше їсти".
"Коли ви сидите в соцмережах і бачите масу ось цих всіх порад — їх треба викинути. Нормальне схуднення починається з нормальної роботи, де на вас психологічно не тиснуть. Починається з роботи з ендокринологом, потім психіатр або психотерапевт, якщо в цьому є потреба. Хтось каже, коли бачить налитих, красивих, пишних людей, що ти їси багато, спробуй їсти на відро менше. Але, зазвичай, це люди, яким треба дати раду із психологічним станом, впоратися з гормонами і внутрішніми питаннями. Ось це головне", — говорить ведуча Анні Севастьяновій.
До речі, знаменитість також зізналась, чи не боїться того, що її вага повернеться. Ведуча зазначила, що їй було комфортно у своїй колишній вазі. Окрім того, Карповій подобаються пишні форми. Тож вона зовсім не боїться того, що її кілограми повернуться.
"Я не боюся набрати. Ці кілька плюс чи мінус — для мене зовсім не проблема. Мені в моєму тілі комфортно було в плюс 70 кілограмів, комфортно в 80 кілограмів. Коли в тілі не комфортно, тоді вже є нюанс. Але загалом я не бачу нічого поганого в красивих і налитих людях", — додала ведуча.
