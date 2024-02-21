Відома українська ведуча розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу

Відома українська ведуча, блогерка та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова розлучається з чоловіком, ексдепутатом Юрієм Арістовим.

Про зміни в особистому житті знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. Арістова у фотоблогу розмістила декілька чорно-білих фотографій, на яких постала усміхненою. На кадрах ведуча позує у футболці з написом "вільна". Як розповіла блогерка, вони з колишнім чоловіком офіційно розлучилися 15 січня цього року.

"Розлучена, 15.01.2024. Символічний напис на футболці і тепер актуальний.Я закінчила стосунки, які тривали 13 років. Вдячна за цей досвід і за найкращих в світі дітей", - лаконічно написала Арістова.

Марина Арістова розлучилася з чоловіком / Фото: instagram.com/marynaaristova

Зазначимо, що в Марини та Юрія Арістових є двоє дітей - донька Маша та син Роберт.

Марина і Юрій Арістови з дітьми / Фото: instagram.com/marynaaristova

Марина Арістова з дітьми / Фото: instagram.com/marynaaristova

Нагадаємо, що влітку минулого року Юрій Арістов потрапив у скандал. В середині липня 2023 року депутата разом з жінкою та дітьми заскочили в одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах. Згідно з документами Арістов виїхав до Польщі на три дні на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва України з урядом Литовської Республіки. Вже перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва. У липні 2023-го Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа. Тоді скандал не прокоментував ані Арістов, ані його дружина. Але, як з’ясувалося, про відпустку Арістова на Мальдівах під час повномасштабної війни стало відомо з посту Марини Арістової в соцмережах.

Марина і Юрій Арістови / Фото: instagram.com/marynaaristova

Читайте також: