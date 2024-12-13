Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком після 12 років шлюбу й шокувала причиною

Українська ведуча Катерина Соляр розлучилася.

37-річна зірка доволі рідко ділиться подробицями особистого життя й не розповідала про свого коханого. Але цього разу вона зробила виняток й заявила, що віднедавна вона більше не заміжня. Так, подружжя розпалося після 12 років шлюбу. За словами Катерини, цей процес тривав вже давно й причиною стала зміна почуттів у стосунках з романтичних на більш дружні.

"Моє серце вільне. Я офіційно розлучена після 12 років. Сталося все поступово. В певний момент ми почали бути більше друзями, ніж парою. Він намагався робити щось від зворотного: квіти подарувати, щось купити… І десь пів року тому він приїхав і сказав: "Напевно, нам варто розлучитися, бо ми одне одному друзі". Я виню себе, але насправді жоден з нас не винен. Просто 12 років – це великий період. А ми нічого не робили, щоб врятувати цей шлюб і бути разом. Тому у результаті ми не разом", — зізналася знаменитість у подкасті "Олега Френди".

Катерина Соляр

Крім того, Соляр розповіла про зради за період шлюбу. Як виявилося, вона та її колишній чоловік мали думки про романи з іншими, коли ще були разом. Тож це ще більше підірвало їхню довіру одне до одного.

"Так, ми обидва винні. Так сталося, що йому декілька років подобалася моя подруга, а мені протягом деякого періоду – інший чоловік. Він про це не знав, і я теж про це не говорила йому. Тому зради були з обох боків", — пояснила Соляр.

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