Відома українська ведуча розповіла про розставання з коханим після 15 років стосунків: "Була в депресії"

Українська телеведуча Кароліна Ашіон поділилася болісними спогадами про початок повномасштабного вторгнення.

Як зізнається знаменитість, початок великої війни приніс їй багато особистого горя. Зокрема, вона втратила двох близьких людей – куму та маму. До того ж Кароліна згадала про розлучення з ексобранцем Дмитром, з яким вони протягом 15 років прожили у цивільному шлюбі. За словами телеведучої, це був депресивний період для неї. Тож, після непростих часів деякий час Кароліна прожила в еміграції в Німеччині, де її стан трохи покращився.

Кароліна Ашіон з ексчоловіком Дмитром

"Повномасштабне вторгнення стало остаточною краплею, після якої я вирішила, що вже просто не витягую. Спочатку втратила найкращу подругу – свою куму, через два місяці поховала маму. Розлучилася з чоловіком. Буквально наступного дня, як попрощалася з мамою. А потім, власне, розпочалася війна. І з цим усім, чесно кажучи, я просто не впоралася. Була в такій депресії, що навіть працювати не могла", - розповіла ведуча в інтерв'ю oboz.ua.

Зазначимо, Кароліна Ашіон з Дмитром планували дітей і навіть зверталися до процедури ЕКО (екстракорпоральне запліднення). На жаль, втілити мрію їм так і не вдалося. Пара залишилася у дружніх стосунках.

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