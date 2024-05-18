Відома українська ведуча розповіла про розставання з коханим після 15 років стосунків: "Була в депресії"

Незадовго до розриву Кароліна Ашіон втратила маму.
Українська телеведуча Кароліна Ашіон поділилася болісними спогадами про початок повномасштабного вторгнення.
Як зізнається знаменитість, початок великої війни приніс їй багато особистого горя. Зокрема, вона втратила двох близьких людей – куму та маму. До того ж Кароліна згадала про розлучення з ексобранцем Дмитром, з яким вони протягом 15 років прожили у цивільному шлюбі. За словами телеведучої, це був депресивний період для неї. Тож, після непростих часів деякий час Кароліна прожила в еміграції в Німеччині, де її стан трохи покращився.
"Повномасштабне вторгнення стало остаточною краплею, після якої я вирішила, що вже просто не витягую. Спочатку втратила найкращу подругу – свою куму, через два місяці поховала маму. Розлучилася з чоловіком. Буквально наступного дня, як попрощалася з мамою. А потім, власне, розпочалася війна. І з цим усім, чесно кажучи, я просто не впоралася. Була в такій депресії, що навіть працювати не могла", - розповіла ведуча в інтерв'ю oboz.ua.
Зазначимо, Кароліна Ашіон з Дмитром планували дітей і навіть зверталися до процедури ЕКО (екстракорпоральне запліднення). На жаль, втілити мрію їм так і не вдалося. Пара залишилася у дружніх стосунках.
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