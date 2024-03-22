Відома українська ведуча вперше розповіла про смерть свекрухи та як з окупації батьків вивозила

Українська телеведуча Тетяна Висоцька вперше розповіла про своїх родичів, які на початку повномасштабного вторгнення опинилися в окупації.

Як зізнається Тетяна, своїх батьків з окупованої Херсонщини їй вдалося вивезти на другий місяць після початку війни, а ось з батьками чоловіка були певні труднощі. Оскільки 80-річна свекруха Висоцької мала перелом стегна, вона була маломобільною, тому довелося докласти чималих зусиль, щоб її врятувати. Так, свекрів на дев'ятий місяць, вже після деокупації, було перевезено до Києва.

"Мої батьки виїхали з окупації у квітні. Коли Херсон був в окупації. Він з перших днів був буквально окупований. А чоловіка батьки — вони маломобільні, він молодший син, а я старша донька, тому вони більш літні люди. І лише після деокупації, коли чоловік був на війні, а свекруня була дуже хвора, я їх вивозила швидкими. Без світла, з сьомого поверху без ліфта", — розповіла знаменитість у інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тетяна Висоцька з чоловіком. Фото: Іnstagram Тетяни Висоцької

Втім, за тиждень після переїзду до столиці літня свекруха телеведучої, на жаль, померла. А свекром наразі опікується старший брат її чоловіка.

"На жаль, ми не змогли її тут врятувати. За тиждень вона тут померла. Ми всі це важко пережили. Але у нас в під'їзді живе мій свекор і старший брат чоловіка, який його доглядає", — поділилася Тетяна.

Натомість сама знаменитість разом з дітьми тривалий час перебувала на Хмельниччині у родичів, а її коханий з початку повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем у складі ЗСУ.

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