Відома українська ведуча розповіла про відновлення від перших пологів у 47 років: "Гострий період був"

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Реклама

Відома українська телеведуча Інна Шевченко чесно розповіла про відновлення після пологів.

Знаменитість вперше стала мамою у 47 років. Ведуча народжувала у Франції. Інні Шевченко робили кесарів розтин. Після пологів минуло два місяці. Наразі ведуча відновлюється. Знаменитість говорить, що це триватиме близько дев'яти місяців.

Тим не менш, ведуча зізналась, що нині почувається значно краще, адже раніше був доволі гострий період, що навіть рухатися було складно. Інна Шевченко говорить, що тепер планує повертати її тілу допологову форму.

Реклама

"Я ще й досі відновлююся. Як кажуть у Франції, жінка виношує дитя дев'ять місяців, і саме стільки їй потрібно і на відновлення. У мене ж минуло лише трішки більше двох місяців. Гострий період був місяць, коли важко було рухатися. Зараз значно краще, але тепер треба повертати форми", - говорить знаменитість.

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про складнощі в материнстві. Також ведуча зізналась, як із чоловіком поділила обов'язки щодо догляду за новонародженим сином.