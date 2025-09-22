Відома українська ведуча шокувала наслідками невдалої ін’єкції й показала, який вигляд має зараз

Марина Арістова / © instagram.com/marynaaristova

Реклама

Відома українська ведуча, блогерка та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова поділилася досвідом використання популярного препарату для схуднення "Оземпік".

На своєму YouTube-каналі вона зізналася, що три роки тому впродовж трьох місяців приймала цей засіб, аби зменшити вагу. Марина зауважила, що однією з перших дізналася про нього, адже "знайомство" з препаратом відбулося за кордоном, де ця тенденція розвилася більш стрімко.

"Я дізналася про препарат ще тоді, коли його в Україні ніхто не використовував, бо ми в Німеччині спостерігаємо за своїм здоров’ям. Йому (ексчоловікові — прим. ред.) призначили, і я подумала: раз можна йому, то спробую й я", — розповіла Арістова.

Реклама

За словами блогерки, препарат справді допоміг швидко схуднути, однак наслідки виявилися несподіваними. Вона підкреслила, що результат її не задовільнив.

"Я сильно схудла за три місяці, але шкіра перетворилася на "бабусину". Одразу провалилося обличчя і тіло. Жир пішов звідусіль — і там, де треба, і де не треба. Такого більше не хочу", — зізналася вона.

Марина Арістова / © instagram.com/marynaaristova

Арістова розповіла, що її вага знизилася з 55 кг до 50 кг, а лікарі порадили знову набрати втрачені кілограми, щоб відновити якість шкіри та м’язів. На повернення до комфортної форми їй знадобився рік.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Волканов вразив кардинальним схудненням і показав фото до та після. Артист поділився вражаючими результатами дворічної трансформації, яка змінила його зовнішність.