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Відома українська ведуча шокувала, як дізналася про зраду чоловіка з подругою

Відома українська ведуча шокувала, як дізналася про зраду чоловіка з подругою

Відома українська ведуча шокувала, як дізналася про зраду чоловіка з подругою

Тетяна Літвінова

Тетяна Літвінова зізналася, що не здогадувалася про походеньки чоловіка.

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова вперше розповіла про зраду свого колишнього чоловіка.

Літвінова поділилася, що це сталося у її перших великих стосунках, в яких народився син зірки, який нещодавно з США повернувся до України.

За словами ведучої тоді її колишній чоловік перебував на державній посаді і носив  форму:

"Я його кохала, в нас була дитина, ми багато чого побудували разом. Все що ми робили тоді, ми робили разом. Я ніколи не скажу, що все зробила я. Це буде неправдою. Це був дуже класний період, коли тебе пре. Тобі все в руку, масть з колоди вся йде тобі", - почала говорити Літвінова у програмі "Слава+".

Поки ведучий Слава Дьомін не зазначив, що "перло" доти, доки вона не дізналася, що чоловік зраджує її з подругою:

"Я була настільки щаслива, що тоді цього не усвідомлювала. Я розуміла, що щось не те. Мій чоловік приходить о першій, другій кожного вечора, хоча працює з 9 до 18:00. Чогось не хоче він вдома бути. Я не могла збагнути, що мені хтось може зраджувати. Тобто у мене з самооцінкою все завжди було в порядку", - поділилася Літвінова.

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova
Тетяна Літвінова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

За словами ведучої, вона розуміла, що їй погано в цих стосунках на фізичному рівні. Також знаменитість зазначила, що шлюб можливо було б врятувати, якби було бажання з обох боків:

"Я розуміла, що мені погано в цих стосунках. Якщо я не піду, я просто помру. Це була гра в одні ворота. Я кажу йому: "Залишся сьогодні вдома, з нами. Не йди нікуди". А він там в карти, ще щось "з хлопцями". Ніхто ж нічого не скаже. А я телефон ніколи не перевіряла. Стежити, це дуже брудно. Тому я справді думала, що він там десь грає в карти з хлопцями", - пояснила Літвінова.

Тетяна Літвінова / ©
Тетяна Літвінова

Врешті, поділилася ведуча, вона морально вигоріла настільки, що навіть не хотіла з чоловіком снідати за одним столом:

"Але коли я розумію, що я не наповнююся, я лише вихолощую всі ресурси, які в мені є. Я вже не хочу ані торкатися його, ані спати в одному ліжку, ані їсти за столом. Все, це зруйновані стосунки. Їх відновити, потрібно щоб були зусилля з двох боків, щоб він ще хотів", - додала зірка.

Також Літвінова поділилася, що за її ініціативи вони спілкуються з колишнім чоловіком. У них є спільний син, якому зараз 24 роки і який їх пов’язує:

"Я не жалкую. Завдяки тому, що я розлучилася в мене начебто нове життя почалося. Я проїхала і зробила висновки. Все. Ми спілкуємося, в нас вже дитині 24 роки. Я завжди ті кроки роблю, постійно в бетонну стіну наштовхуюсь. Він й досі чомусь не дуже хоче зі мною спілкуватися. Я йому завжди казала, що ми з тобою назавжди рідні. Ми рідня через сина", - пояснила Літвінова.

Нагадаємо, днями зірка "МастерШефа" Тетяна Літвінова вперше розповіла про складну операцію та як вона відновлюється після неї.

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