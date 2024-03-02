Відома українська ведуча шокувала, як дізналася про зраду чоловіка з подругою

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова вперше розповіла про зраду свого колишнього чоловіка.

Літвінова поділилася, що це сталося у її перших великих стосунках, в яких народився син зірки, який нещодавно з США повернувся до України.

За словами ведучої тоді її колишній чоловік перебував на державній посаді і носив форму:

"Я його кохала, в нас була дитина, ми багато чого побудували разом. Все що ми робили тоді, ми робили разом. Я ніколи не скажу, що все зробила я. Це буде неправдою. Це був дуже класний період, коли тебе пре. Тобі все в руку, масть з колоди вся йде тобі", - почала говорити Літвінова у програмі "Слава+".

Поки ведучий Слава Дьомін не зазначив, що "перло" доти, доки вона не дізналася, що чоловік зраджує її з подругою:

"Я була настільки щаслива, що тоді цього не усвідомлювала. Я розуміла, що щось не те. Мій чоловік приходить о першій, другій кожного вечора, хоча працює з 9 до 18:00. Чогось не хоче він вдома бути. Я не могла збагнути, що мені хтось може зраджувати. Тобто у мене з самооцінкою все завжди було в порядку", - поділилася Літвінова.

Тетяна Літвінова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

За словами ведучої, вона розуміла, що їй погано в цих стосунках на фізичному рівні. Також знаменитість зазначила, що шлюб можливо було б врятувати, якби було бажання з обох боків:

"Я розуміла, що мені погано в цих стосунках. Якщо я не піду, я просто помру. Це була гра в одні ворота. Я кажу йому: "Залишся сьогодні вдома, з нами. Не йди нікуди". А він там в карти, ще щось "з хлопцями". Ніхто ж нічого не скаже. А я телефон ніколи не перевіряла. Стежити, це дуже брудно. Тому я справді думала, що він там десь грає в карти з хлопцями", - пояснила Літвінова.

Тетяна Літвінова

Врешті, поділилася ведуча, вона морально вигоріла настільки, що навіть не хотіла з чоловіком снідати за одним столом:

"Але коли я розумію, що я не наповнююся, я лише вихолощую всі ресурси, які в мені є. Я вже не хочу ані торкатися його, ані спати в одному ліжку, ані їсти за столом. Все, це зруйновані стосунки. Їх відновити, потрібно щоб були зусилля з двох боків, щоб він ще хотів", - додала зірка.

Також Літвінова поділилася, що за її ініціативи вони спілкуються з колишнім чоловіком. У них є спільний син, якому зараз 24 роки і який їх пов’язує:

"Я не жалкую. Завдяки тому, що я розлучилася в мене начебто нове життя почалося. Я проїхала і зробила висновки. Все. Ми спілкуємося, в нас вже дитині 24 роки. Я завжди ті кроки роблю, постійно в бетонну стіну наштовхуюсь. Він й досі чомусь не дуже хоче зі мною спілкуватися. Я йому завжди казала, що ми з тобою назавжди рідні. Ми рідня через сина", - пояснила Літвінова.

Нагадаємо, днями зірка "МастерШефа" Тетяна Літвінова вперше розповіла про складну операцію та як вона відновлюється після неї.

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