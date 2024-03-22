Відома українська ведуча шокувала, як росіяни погрожують її рідним на окупованій Херсонщині

Українська телеведуча Тетяна Висоцька, яка нещодавно розповіла про смерть свекрухи після окупації, зізналася, у яких умовах проживають її родичі, які залишилися на окупованій території Херсонщини.

Так, Тетяна поділилася, що наразі вкрай важко підтримувати зв'язок з рідними в окупованій Херсонській області через небезпеку, яка їм загрожує. До того ж, за словами ведучої, її близькі постійно піддаються погрозам з боку окупаційної влади. Так, росіяни змушують місцевих українців взяти російське громадянство, бо інакше обіцяють відірвати від цивілізації.

"Є така рідня, що виходить на зв'язок дуже рідко, бо для них це небезпечно. Є така, що виходить на інших родичів дуже рідко, але ми знаємо, що вони потерпають. З того, що взагалі зараз відомо: ті, хто не пішов на "співпрацю", пенсіонери, які намагалися вижити на своїй городині, на них зараз тиснуть. "Якщо ти не візьмеш російський паспорт – ми тобі відрубимо світло, ти не зможеш ходити до лікарні". А що це може означати для пенсіонера без ліків, без світла? І ще одна з наруг цього насилля, окупації – травма. Це поки що має сумний і болісний вигляд", - розповіла Тетяна в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тетяна Висоцька. Фото: Іnstagram Тетяни Висоцької

Тим не менш, Висоцька зізнається, що ми маємо продовжувати боротися в інформаційному полі, щоб люди в окупації відчували єдність з Україною.

"Але я знаю безліч історій, коли люди тримаються і чекають. Тому дуже важливо, щоб вони були поруч із нами в інформаційному полі, а не просто в тіні окупації, в тиші, в якій вони намагаються дожити, коли ми до них прийдемо", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співак Андрій Кравченко зізнався, як мама в окупації допомогла йому почати музичну кар'єру.

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