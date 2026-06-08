Відома українська ведуча шокувала зізнанням про аб’юз у минулих стосунках: "Двічі піднімав руку"

Олена Філонова

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Українська телеведуча та блогерка Олена Філонова відверто розповіла про травматичний досвід у стосунках та пояснила, чому нині не поспішає виходити заміж.

Зірка зізналася, що раніше романтизувала ідею весілля та мріяла про гучне святкування. Втім, з роками її погляди змінилися. Тепер Філонова переконана, що перед одруженням важливо добре пізнати людину та перевірити стосунки часом.

За словами 42-річної ведучої, один із її романів залишив після себе болісні спогади. Олена розповіла, що стикнулася зі зрадами, психологічним тиском і навіть фізичним насильством.

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«У мене були болісні стосунки і я б не змогла прожити поруч все життя. Бо знаю, що та б людина зраджувала, вже двічі піднімала руку й створювала аб’юзивні стосунки. Газлайтинг був. Людина повністю професійно маніпулювала жінками. Це були травмовані стосунки», — зазначила Філонова в інтерв’ю «Насправді Show».

Олена Філонова

Зірка не приховує, що той роман став для неї серйозним уроком. Саме тому сьогодні вона особливо цінує щирість і відкритість у стосунках та не готова будувати майбутнє з людиною, яка переслідує власну вигоду або прагне популярності завдяки її імені.

«Мені важко знайти людину, яка буде зі мною відвертою й щирою. Не хочу, щоб це був чоловік, який потім хизуватиметься тим, що зустрічався з Філоновою», — наголосила блогерка.

До слова, особисте життя Олени Філонової не раз привертало увагу публіки, але сама зірка тримає його за сімома замками. Хоча раніше ведуча зізнавалася, що мала роман із чоловіком, який приховував від неї свій шлюб. Також знаменитість розповідала про симпатію з боку співака Фагота. Попри невдалий досвід у коханні, Філонова не приховує, що мріє про міцну родину та щасливі стосунки.

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Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко висловився про особисте життя та що йому заважає будувати нові стосунки після розлучуення з Наталією Єгоровою.

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