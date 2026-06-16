Відома українська ведуча схудла на 15 кг і похизувалась стрункою фігурою: "Було дуже некомфортно"

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

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Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська зізналась, що схудла на 15 кілограм.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Стася Ровінська говорить, що торік важила 78 кілограм. Це була максимальна вага ведучої, і вона не приховує, що їй було некомфортно. Тож, акторка взялась за схуднення. Загалом, їй вдалося позбутися 15 кілограмів.

«Короче, минулого року була моя максимальна вага 78 кг, було дуже некомфортно», — зізналась Стася Ровінська.

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Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Зараз ведуча важить 63 кілограми. Стася Ровінська вже посвітила помітно схудлою фігурою, показавшись в мінісукні. Проте акторка говорить, що не збирається зупинятися на досягнутому результаті, оскільки хоче ще трішки схуднути.

«Зараз 63 кг, хочу менше, але не сильно. Як бачите, набагато комфортніше», — ділиться ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул приголомшив кардинальним схудненням. Артист вже прокоментував зміни в зовнішньому вигляді, хоча й зробив це доволі різко.

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