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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
705
Час на прочитання
1 хв

Відома українська ведуча схудла на 15 кг і похизувалась стрункою фігурою: "Було дуже некомфортно"

Знаменитість зізнається, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Стася Ровінська

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська зізналась, що схудла на 15 кілограм.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Стася Ровінська говорить, що торік важила 78 кілограм. Це була максимальна вага ведучої, і вона не приховує, що їй було некомфортно. Тож, акторка взялась за схуднення. Загалом, їй вдалося позбутися 15 кілограмів.

«Короче, минулого року була моя максимальна вага 78 кг, було дуже некомфортно», — зізналась Стася Ровінська.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Зараз ведуча важить 63 кілограми. Стася Ровінська вже посвітила помітно схудлою фігурою, показавшись в мінісукні. Проте акторка говорить, що не збирається зупинятися на досягнутому результаті, оскільки хоче ще трішки схуднути.

«Зараз 63 кг, хочу менше, але не сильно. Як бачите, набагато комфортніше», — ділиться ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул приголомшив кардинальним схудненням. Артист вже прокоментував зміни в зовнішньому вигляді, хоча й зробив це доволі різко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
705
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