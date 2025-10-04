- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 573
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома українська ведуча стане мамою вдруге й зворушила фото з округлим животиком
Марія чекає на майбутнє поповнення в родині.
Українська ведуча Марія Мельник заявила про другу вагітність.
Так, знаменитість у своєму фотоблогу поділилася милою серією фото, де обіймає вагітний животик. Для особливої фотосесії Марія обрала елегантний образ. Вона попозувала у білосніжній сукні й доповнила образ укладкою та легким макіяжем. У щемливому дописі ведуча пояснила, що деякий час була неактивною у публічному просторі саме через цю причину.
"Відповідь на запитання "де це я зникла", — написала Мельник.
На радісну звістку вже відреагувало чимало юзерів. Так, у коментарях під дописом вони лишили ведучій багато теплих слів і вітань.
Оце кайф, стрибаю від радості, наші вітання, будьте щасливими. Обіймаю, чекаємо на красуню чи красунчика
Машо, так це чудово
Клас, яка гарнюня
Зазначимо, від 2018 року Марія Мельник перебуває у шлюбі з чоловіком на ім'я Віктор. Разом вони вже виховують синочка Михася, якому нещодавно виповнилося два роки. До слова, до повномасштабного вторгнення Марія була ведучою програми "Ранок з Україною", але згодом залишила проєкт, не розкриваючи причин свого рішення.
Нагадаємо, нещодавно телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою у 47 років. Зірка народила первістка від французького режисера й показала перше фото з пологового.