Відома українська ведуча стане мамою вдруге й зворушила фото з округлим животиком

Марія Мельник вагітна / © instagram.com/mariia_melnik

Реклама

Українська ведуча Марія Мельник заявила про другу вагітність.

Так, знаменитість у своєму фотоблогу поділилася милою серією фото, де обіймає вагітний животик. Для особливої фотосесії Марія обрала елегантний образ. Вона попозувала у білосніжній сукні й доповнила образ укладкою та легким макіяжем. У щемливому дописі ведуча пояснила, що деякий час була неактивною у публічному просторі саме через цю причину.

"Відповідь на запитання "де це я зникла", — написала Мельник.

Реклама

Марія Мельник вагітна вдруге / © instagram.com/mariia_melnik

На радісну звістку вже відреагувало чимало юзерів. Так, у коментарях під дописом вони лишили ведучій багато теплих слів і вітань.

Оце кайф, стрибаю від радості, наші вітання, будьте щасливими. Обіймаю, чекаємо на красуню чи красунчика

Машо, так це чудово

Клас, яка гарнюня

Зазначимо, від 2018 року Марія Мельник перебуває у шлюбі з чоловіком на ім'я Віктор. Разом вони вже виховують синочка Михася, якому нещодавно виповнилося два роки. До слова, до повномасштабного вторгнення Марія була ведучою програми "Ранок з Україною", але згодом залишила проєкт, не розкриваючи причин свого рішення.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою у 47 років. Зірка народила первістка від французького режисера й показала перше фото з пологового.