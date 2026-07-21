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- Гламур
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Відома українська ведуча у 42 роки дебютувала у незвичному амплуа і нарвалась на неоднозначну реакцію
Олена Філонова стала співачкою та випустила свою першу пісню. У Мережі вже відреагували на її дебют як виконавиці.
Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова дебютувала у незвичному амплуа.
Виявляється, 42-річна знаменитість змінює професію. Олена Філонова вирішила стати співачкою, про що вона оголосила на проєкті «Наодинці з Гламуром». Ба більше, ведуча вже й встигла випустити свою дебютну пісню, яка отримала назву Lady Kiss.
«Так, я починаю сольну кар’єру. У мене виходить моя перша крута пісня, називається Lady Kiss. Я тепер нова зірочка українського шоубзінесу. Зірка номер один, яка підкорить кожне сердечко», — говорить знаменитість Анні Севастьяновій.
У Мережі вже відреагували на співочий дебют Олени Філонової. Користувачі доволі по-різному поставились до такого експерименту ведучої. Одні з захопленням прокоментували нову пісню знаменитості та зазначали, що трек дійсно звучить. Інші ж ділились, що композиція не дуже вдала.
Класно! Це неймовірно!
Не в образу, але що попало!
Дуже гарно! Успіхів вам!
Який жах!
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер випустила нову пісню, яка отримала назву «Маргарита». Також виконавиця представила яскравий кліп, де з цитрусами на грудях занурила в атмосферу 2000-х.