Відома українська ведуча відреагувала на чутки про її роман з Максом Леоновим: "У мене є симпатія"

Довкола особистого життя української ведучої, блогерки та учасниці першого сезону шоу "Холостяк" Марини Арістової виникло чимало пліток після її розлучення з чоловіком, ексдепутатом Юрієм Арістовим.

Знаменитості навіть приписують роман з українським танцівником Максом Леоновим, з яким вона тісно спілкується. Особливо плітки поширилися на тлі новин, що хореограф у березні оголосив про розрив з цивільною дружиною після 11 років шлюбу.

Макс Леонов / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Утім, Марина Арістова запевняє, що з Леоновим лише чудово приятелює. Щоправда, вона не приховує, що після розлучення вже встигла побувати на побаченнях. Ба більше, у ведучої навіть виникла симпатія до загадкового чоловіка.

"Я з Максом Леоновим дружу, ми друзі. Але так, в мене є симпатія, я ходжу на побачення, в мене життя продовжується. Я гарна молода жінка, звичайно, я це роблю", – розповіла Арістова для "Люкс ФМ".

Марина Арістова

Утім, блогерка поки не може це назвати стосунками, тож сказати, що її серце зайняте – це буде гучною заявою. За словами Арістової, далі симпатії між нею та загадковим чоловіком поки нічого не виникало.

"У мене є почуття до чоловіка, але з Максом ми друзі. Це дуже гучно, що зайняте моє серце, але є симпатія", – додала ведуча.

Зазначимо, наприкінці лютого Марина Арістова повідомила, що розлучилася з Юрієм Арістовим після 13 років стосунків. Причиною розриву стала зрада чоловіка. Тож блогерка створила собі фінансову подушку та подала на розлучення.

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